أميمة والفارس يغنيان 4 ساعات في الوادي

شهدت الدرعية أمسية طربية جمعت الفنان راشد الفارس والفنانة التونسية أميمة طالب على مسرح «صدى الوادي» في وادي صفار، أحد المواقع التاريخية البارزة ضمن برامج موسم الدرعية واستمرت نحو 4 ساعات.

وبدأت أميمة طالب عند الـ 10:00 مساءً واستمرت ساعتين في الغناء على المسرح، فيما ظهر راشد الفارس عند الـ 12:00 حتى الـ 02:00 من صباح الجمعة.

وقدّمت الأمسية ليلة موسيقية امتزج فيها الطرب الأصيل بالحس المعاصر، إذ قدّم راشد الفارس وأميمة طالب عددًا من أعمالهما الغنائية التي تحظى بحضور واسع، وسط أجواء طبيعية أسهمت في تعميق التجربة السمعية والبصرية للجمهور، وعزّزت التفاعل بين الفنانين والحضور.

وجاءت هذه الأمسية ضمن برنامج «صدى الوادي» الذي يواصل تقديم حفلات موسيقية متنوعة تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي.