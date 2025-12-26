الهلال والخليج بين الهيمنة والريمونتادا

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الخليج، الجمعة عند الـ 08:30 مساءً، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في 12 مواجهة، صبت جميع نتائجها لمصلحة الأزرق العاصمي، ماعدا مباراة الدور الأول الموسم الماضي، حينما قلب «أبناء الدانة» الخسارة إلى «ريمونتادا»، وأسقط الهلال بثلاثة مقابل هدفين في الدمام.

وسجَّل القطب العاصمي أكبر النتائج في مواجهته أمام الخليج موسم 2015ـ2016 حينما أتخم شباك منافسه بسباعية نظيفة، توالى على تسجيلها ناصر الشمراني «هدفين»، ياسر القحطاني، عبد الله الزوري، سعود كريري، نواف العابد، ومحمد البريك، فيما يعد ناصر الشمراني هداف مواجهات الفريقين، بواقع أربعة أهداف.

ويدرك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة، لمواصلة الضغط على المتصدر، إذ يتسلح بجميع عناصره بعد عودة الدوليين، عقب الراحة التي منحها لهم بعد فراغهم من المهمة الدولية مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وغاب عن الأزرق المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، المشاركان في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تجرى حاليًّا في المغرب.

على الطرف الآخر، يأمل اليوناني جورجوس دونيس، مدرب الخليج، مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، في ظل تميز عناصره الأجنبية التي برزت في المباريات الماضية.

ويفتقد الخليج خدمات مراد هوساوي «المصاب» واليوناني ديميتريوس كوربليس، الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء أمام النصر في الجولة التاسعة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، بينما يقف الخليج في المركزالسادس بـ 14 نقطة.