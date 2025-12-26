التحدي 31 يجمع الفتح والأهلي

يستقبل فريق الفتح الأول لكرة القدم، الجمعة، نظيره الأهلي في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي بهدف تصحيح المسار وتلافي سجل النتائج السلبية.

ويمتلك الفتح انتصارًا وحيدًا فقط حققه في الجولة السادسة أمام الاتفاق، فيما تعثر بالتعادل مرتين وخسر 6 لقاءات.

وتعد مواجهة الجمعة هي الـ31 بين الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 ـ 2009.

وخلال مواجهاتهما السابقة يمتلك الأهلي الرصيد الأكبر في تحقيق الانتصارات بواقع 16 فوزًا، فيما نجح الفتح في كسب 8 لقاءات، وحضر التعادل بينهما 6 مرات.

وقبل انطلاق الجولة يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات و 4 تعادلات دون أي خسارة. فيما يحتل الفتح المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.