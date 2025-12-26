الخلود والتعاون.. رد اعتبار أم تأكيد

يستضيف فريق الخلود الأول لكرة القدم نظيره التعاون، الجمعة، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وهذه المواجهة الثالثة بين الخلود والتعاون في الدوري، بعدما فرض التعادل 1ـ1 نفسه في الدور الأول قبل أن يحسم التعاون لقاء الدور الثاني بثنائية نظيفة بالنسخة الماضية.

وتعادل التعاون في الجولة الماضية أمام نيوم بنتيجة 1ـ1، ويبحث عن استعادة نغمة الانتصارات، في وقت يعيش فيه الخلود دفعة معنوية كبيرة عقب فوزه المثير على الخليج بنتيجة 4ـ3.

ويحتل الخلود المرتبة 12 في سلم ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط نالها من 3 انتصارات مقابل 6 هزائم، فيما لم يتعادل في أي من مبارياته، بينما يأتي التعاون في ثالث الترتيب مالكًا 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وخسارة.