الثلاثاء.. النصر يترقب قرعة آسيا

يترقب فريق النصر الأول لكرة القدم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، الثلاثاء المقبل، حين تجرى بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور العاصمة الماليزية، وفق إعلان الأخير، الجمعة.

وكانت ثمانية أندية من كل من منطقتي الغرب والشرق نجحت في العبور من دور المجموعات، الذي اُختتم الأربعاء الماضي، لتحجز مقاعدها في دور الـ16.

وتشهد قائمة الأندية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية مشاركة فريق واحد يخوض ظهوره القاري الأول، هو كونج آن هانوي الفيتنامي، إلى جانب تسعة أندية تبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بدوري أبطال آسيا الثاني، وهي: النصر، الوصل، الأهلي، الاستقلال، أركاداغ، فولاد سيباهان، جامبا أوساكا، بوهانج ستيلرز، وراتشابوري.

وتُوضع فرق كل منطقة في مستويين خلال القرعة، حيث يضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني.

وجاء النصر في المستوى الأول إلى جانب الوصل «الإمارات»، الأهلي «قطر»، الحسين «الأردن».

وفي المستوى الثاني الاستقلال «إيران»، أركاداغ «تركمانستان»، فولاد سيباهان «إيران»، والزوراء «العراق».

أما بمنطقة الشرق فجاء في المستوى الأول: ماكارثر «أستراليا»، جامبا أوساكا «اليابان»، بيرسيب باندونج «إندونيسيا»، تامبنيز روفرز «سنغافورة»

وفي المستوى الثاني: كونج آن هانوي «فيتنام»، راتشابوري «تايلاند»، بانكوك يونايتد «تايلاند»، بوهانج ستيلرز «جمهورية كوريا».

ولن تشهد القرعة مواجهة فرق سبق أن حضرت في المجموعة نفسها، إذ سيجرى ضمان هذا المبدأ من خلال نظام القرعة الإلكتروني، الذي سيمنع أيضًا وقوع أي تعارضات محتملة.

ومن المقرر أن تُجرى مباريات دور الـ16 خلال فبراير 2026، حيث تُلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10ـ11 و17ـ18، ومنطقة الشرق أيام 11ـ12 و18ـ19. وتليها مباريات الدور ربع النهائي في مارس، بواقع 3ـ4 و10ـ11 لمنطقة الغرب، و4ـ5 و11ـ12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في أبريل، حيث تُجرى مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15. وتُختتم البطولة بلعب المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، 16 مايو 2026.