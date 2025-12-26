برشلونة يراقب موهبة الكاميرون

بدأ نادي برشلونة الإسباني في مراقبة الكاميروني كارل إيتا إيونج، مهاجم فريق ليفانتي الأول لكرة القدم، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وبرز اللاعب الشاب كمرشح محتمل لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق الكاتالوني الصيف المقبل.

ويأتي هذا التحرك مع اقتراب نهاية عقد ليفاندوفسكي وتلقيه عروضًا مغرية من دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، على الرغم من مرونة النجم البولندي في مسألة تخفيض راتبه وقبول دور ثانوي مع برشلونة، إلا أن إدارة النادي تخشى من تراجع مستواه البدني الذي أثر على استقراره التهديفي الموسم الجاري، خاصة وأنه لم يسجل أي هدف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، في وقت تصاعد فيه نفوذ فيران توريس الذي أصبح المهاجم الأكثر ثقة لدى المدرب هانزي فليك بتسجيله 13 هدفًا في مختلف المسابقات.

ووفقًا لما ذكره الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الجمعة، فإن برشلونة وضع التعاقد مع مهاجم جديد كأولوية قصوى بغض النظر عن مستقبل ليفاندوفسكي، إذ يراقب النادي إيتا إيونج منذ فترة طويلة وكان قد استكشف إمكانية ضمه قبل انتقاله الأخير إلى ليفانتي.

ونجح إيونج البالغ من العمر 22 عامًا في إثبات جدارته بتسجيل ستة أهداف في الدوري الإسباني الموسم الجاري بالإضافة إلى قيادته لمنتخب الكاميرون للفوز بمباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا.

وعلى الرغم من وجود اهتمامات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن رغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى «كامب نو» تمنح برشلونة الأفضلية، لاسيما وأن قيمته السوقية الحالية التي تبلغ 15 مليون يورو تجعل منه خيارًا اقتصاديًا مثاليًا مقارنة بالأسماء الكبرى الأخرى المطروحة في

السوق، مع توقعات بارتفاع قيمته في حال استمرار تألقه القاري مع «الأسود غير المروضة».