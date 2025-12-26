بدايات رودجرز قبل القادسية.. انتصاران و3 هزائم

متسلحًا بذكرى انتصار البدايات في تجربته الأخيرة مع فريق سيلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم، يأمل المدرب الإيرلندي بيرندان رودجرز في انطلاقة مثالية عندما يقود القادسية أمام ضمك في ظهوره الأول بدوري روشن السعودي، السبت.

وقبل التجربة القدساوية التي يخلف فيها الإسباني ميتشيل جونزاليس المقال من منصبه في 15 ديسمبر الجاري على خلفية تراجع النتائج في دوري روشن السعودي والخروج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تنقل المدرب الإيرلندي صاحب الـ52 عامًا بين سبعة أندية تراوحت فيها نتائج بداياته بين انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

واستهل بيرندان رودرجز مشواره التدريبي على رأس الجهاز الفني لفريق واتفورد الإنجليزي، وانتهت مباراته الأولى بالتعادل 1ـ1 مع فريق دونكاستر، ضمن الجولة الـ20 من بطولة «شامبيون شيب» خلال لقاء جرى في 29 نوفمبر 2008.

وفي الثامن من أغسطس 2009، لم تختلف مباراته الافتتاحية الثانية مع فريق ريدينج الإنجليزي عن سابقتها، إذ سيطر عليها التعادل السلبي أمام نوتنجهام فورست في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة «شامبيون شيب».

وعرف مدرب القادسية الجديد طعم خسارة المباريات الافتتاحية للمرة الأولى في 7 أغسطس 2010، حين سقط فريقه سوانزي الإنجليزي أمام هال سيتي 0ـ2، في الجولة الأولى من «شامبيون شيب».

وشهدت مسيرة المدرب الإيرلندي تحولًا كبيرًا عام 2012 حينما تولى تدريب ليفربول الإنجليزي، وجاءت بداياته مع «الريدر» مختلفة تمامًا عن التجارب السابقة، إذ استهل المهمة بانتصار على جوميل البيلاروسي 1ـ0 ضمن تصفيات الدوري الأوروبي، لكن مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي فقد أسفرت عن خسارة أمام وست بروميتش البيون 0ـ3 ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي فترته الأولى مع سيلتيك الإسكتلندي عام 2016، فقد مني المدرب بخسارته الثانية في مبارياته الافتتاحية، وكانت أمام لينكولن ريد أمبس من جبل طارق بنتيجة 0ـ1 في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وعاش بيرندان رودرجز وضعًا مشابهًا مع ليستر سيتي الإنجليزي عام 2019، حيث خسر مباراته الأولى التي كانت ضد واتفورد بنتيجة 1ـ2 لحساب الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، قبل أن يتغير الوضع خلال فترته الثانية مع سيلتيك التي بدأت في أغسطس 2023، وفيها قاد الفريق الإسكتلندي إلى الفوز على روس كاونتي 4ـ2 في الجولة الأولى من منافسات الدوري المحلي.