NBA.. سبيرز يكبّد ثاندر أول خسارة على أرضه

تلقى فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، حامل اللقب أول خسارة على أرضه الموسم الجاري في الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد هزيمته 102ـ117 من ضيفه سان أنطونيو سبيرز، الجمعة.

وسجل ديايرون فوكس 29 نقطة وقدم لزملائه ثلاث تمريرات حاسمة واستحوذ ​على أربع كرات مرتدة، وأضاف ستيفون كاسل وفيكتور ويمبانياما 19 نقطة لكل منهما، ليحقق سبيرز انتصاره الثامن على التوالي، ليواصل أطول مسيرة انتصارات له منذ موسم 2018ـ2019.

أما ثاندر تلقى خسارتين متتاليتين للمرة الأولى الموسم الجاري، وخسر أربعًا من آخر ست مباريات، بعد بداية قوية حقق فيها 24 فوزًا مقابل هزيمة واحدة.

وكانت ثلاث من هزائم أوكلاهوما الخمس الموسم الجاري بما في ذلك آخر مباراتين أمام سان أنطونيو، فيما تعد هذه أول خسارة لثاندر على أرضه بعد بداية مثالية من 14 انتصارًا متتاليًا في أوكلاهوما سيتي، ويعد انتصار سبيرز هو الأول منذ 2016.

وبالإضافة إلى تسجيله 19 نقطة، أنهى فيكتور ويمبانياما الذي شارك بديلًا للمباراة السادسة على ‌التوالي منذ عودته ‌من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب قرابة شهر، اللقاء مستحوذًا ‌على ⁠11 كرة ​مرتدة.

وتقدم ‌سبيرز بفارق 17 نقطة في الربع الثالث و16 نقطة مع بداية الربع الرابع، قبل أن يقلص أوكلاهوما سيتي الفارق إلى أقل من عشر نقاط بعد سلسلة من تسع نقاط مقابل نقطتين في الربع الأخير.

لكن سرعان ما سجل ويمبانياما رمية ثلاثية أعادت الفارق إلى 14 نقطة، ولم يقترب ثاندر بعدها من العودة.

وفي مباراة لعبت صباح الجمعة، أحرز نيويورك نيكس 42 نقطة في الربع الرابع ليقلب تأخره بفارق 17 نقطة ويحقق فوزًا صعبًا 126ـ124 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في ملعب ماديسون سكوير جاردن.

وسجل جالين برونسون 34 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون 25 نقطة ⁠من على مقاعد البدلاء، ليحقق نيكس انتصاره الثالث على التوالي في يوم عيد الميلاد.

وتقدم كليفلاند 103ـ86 في بداية الربع الرابع، لكن البديلان تايلر كوليك ‌وميتشل روبنسون أشعلا عودة نيكس إذ سجل كوليك 16 نقطة وقدم لزملائه ‍تسع تمريرات حاسمة، وأنهى روبنسون المباراة بالاستحواذ على 13 ‍كرة مرتدة.

وكان دونوفان ميتشل أكثر لاعبًا إحرازًا للنقاط من كافاليرز، إذ أحرز 34 نقطة واستحوذ على سبع ‍كرات مرتدة وقدم لزملائه ست تمريرات حاسمة، وأضاف داريوس جارلاند 20 نقطة وقدم لزملائه عشر تمريرات حاسمة، لكن كليفلاند أضاع فرصة تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

وأنهى كافاليرز الربع الأول متقدمًا 38ـ23، لكن نيكس سجل 12 من أول 14 محاولة في الربع الثاني، قبل أن يسجل إيفان موبلي العائد بعد غيابه عن خمس مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى آخر أربع ​رميات لكليفلاند، لينهي نيويورك الشوط الأول متقدمًا 60ـ58.

وهيمن كليفلاند على الربع الثالث، وترجم هذه السيطرة بإنهائه متقدمًا 96ـ84، لكن نيكس انتفض في الربع الأخير لينتزع انتصارًا ثمينًا وسط احتفالات ⁠صاخبة من جماهيره.