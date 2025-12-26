يايسله يعيد ميو والبريكان.. و9 ثابتون

أعاد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الفرنسي إنزو ميو لاعب الوسط وفراس البريكان المهاجم إلى التشكيلة الأساسية أمام الفتح، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وجاءت عودة ميو والبريكان ضمن تغييرين أجراهما المدرب الألماني على تشكيلته الأساسية مقارنة بالتي حققت الانتصار الكاسح 5ـ0على الشرطة العراقي، الإثنين الماضي، في منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

واعتمد يايسله على لاعب الوسط الفرنسي والمهاجم الدولي أساسيين على حساب زياد الجهني وفهد الرشيدي اللذين بدآ المباراة الماضية.

وأبقى مدرب الأهلي على تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، وهم: عبد الرحمن الصانبي، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، علي مجرشي، البلجيكي ماتيو دامس، الفرنسي فالنتين أتانجانا، البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ويندرسون جالينيو، والإنجليزي إيفان توني على نحو ما كشفته القائمة التي أعلنها النادي الجداوي على حسابه قبل نحو ساعة من اللقاء.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الرابع بـ19 نقطة، بينما يملك الفتح 5 نقاط في المركز الـ17 قبل مباراتهما على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.