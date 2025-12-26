الأهلي يجهز «تيفو وبنر» النصر

جهزت رابطة جماهير النادي الأهلي «التيفو والبنر» الخاص بمواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام النصر على ملعب «الإنماء» ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي، المقررة 20 يناير المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتقدمت رابطة جماهير الأهلي عبر إدارة النادي بمقترحات «التيفو والبنر» إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بانتظار الموافقة الرسمية من الجهات المنظمة للمضي في تنفيذها.

يُذكر أن رابطة الأهلي رفعت هذه المقترحات قبل المباراة بعشرة أيام، وذلك تماشيًا مع التعليمات الصادرة مطلع الموسم الجاري، والتي تُلزم برفع أي اقتراحات لـ«تيفو أو بنر» قبل أي مباراة بعشرة أيام على الأقل.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الرابع بـ19 نقطة، قبل انطلاق الجولة 11 من دوري روشن ، بينما يعتلي النصر الترتيب برصيد 27 نقطة.