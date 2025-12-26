الحصة الأخيرة

سجل لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم حضورهم في مقر النادي، الجمعة، استعدادًا لخوض حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة ضمك، السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ القادسية)