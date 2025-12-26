الرئيسية / الصورة .. قصة

الحصة الأخيرة

2025.12.26 | 03:59 pm
سجل لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم حضورهم في مقر النادي، الجمعة، استعدادًا لخوض حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة ضمك، السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ القادسية)
