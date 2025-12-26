جيسوس: الأخضر خذلني.. ومارتينيز مثل رونالدو

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن أنه كان يتمني تحقيق المنتخب السعودي لقب بطولة كأس العرب 2025، واصفًا في الوقت ذاته عدم وصول الأخضر إلى المباراة النهائية بالأمر المحبط له.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة قبل مواجهة الأخدود، السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي: «فترة التوقف كانت من أجل مشاركة الأخضر في البطولة العربية، وعدم تأهله للنهائي كان أمرًا محبطًا بالنسبة لي قبل عودة المنافسات من جديد».

وأضاف المدرب البرتغالي: «الأخدود يضم لاعبين مميزين، وسيلعب من أجل الفوز والابتعاد عن المراكز الأخيرة، ما يجعل المواجهة صعبة من الناحية التكتيكية».

وأضاف مدرب النصر أن المدارس التدريبية البرتغالية معروفة بقوتها وتنظيمها، مشيرًا إلى أن المواجهة أمام فريق يقوده جهاز فني برتغالي تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال دقائق اللقاء.

وتحدث جيسوس عن ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، مبينًا أن شهر يناير يُعد من أصعب مراحل الموسم بسبب تلاحق المنافسات، وأوضح: «بعد التوقف نشعر وكأننا بدأنا من جديد، وهذا يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية كبيرة من جميع اللاعبين».

وعن مستجدات المصابين في صفوف فريقه، أجاب جيسوس: «أيمن يحيى عاد من المنتخب السعودي مصابًا، ومارتينيز مثل كريستيانو رونالدو، نحتاج إلى إراحته في بعض المباريات للحفاظ على جاهزيته».

وعن الخيارات الفنية، أكد جيسوس أن المدافع محمد سيماكان سيكون جاهزًا للمشاركة بعد أسبوع، مشددًا على أن الأهم في المرحلة المقبلة هو حسن اختيار العناصر الأنسب لكل مباراة، بما يخدم مصلحة الفريق داخل أرض الملعب ويواكب متطلبات المنافسة.