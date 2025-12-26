أشرف زكي لـ«الرياضية»: حرية الإعلام لا تعني الفوضى

تحرك الممثل أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية مع الحملة التي قامت بها الممثلة ريهام عبد الغفور على إثر تداول بعض الصور والفيديوهات لها من العرض الخاص لفيلمها «خريطة رأس السنة» بشكل أساء إليها وهو ما دفعها لكتابة منشور عبر حسابها الخاص في «فيسبوك»، قالت فيه: «كان يوم أسود لما بقي في تليفونات بكاميرات أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».

وبحسب المصادر القريبة، أفصحت أن النقابة طالبت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين حضروا أمام المقعد الخاص بريهام والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة.

وأوضح لـ«الرياضية» أشرف زكي أن: «نقابة المهن التمثيلية ومجلس إدارتها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات من دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها وأن ما حصل أخيرًا مع النجمة ريهام عبد الغفور يعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول».

وأضاف:«سوف أواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة، والنقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية فحرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، فنحن مستمرون في حماية حقوق أعضاء النقابة وصون كرامتهم بكل السبل القانونية واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية».