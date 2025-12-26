«شمس الزناتي».. أزمة الإنتاج تتصاعد

عادت على السطح من جديد مشكلات فيلم «شمس الزناتي البداية» فقد اشتعلت الحرب القانونية حول نسب الشراكة والملكية للفيلم المصري والذي يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم محمد إمام.

وقال لـ«الرياضية» المنتج الرئيس للفيلم ريمون رمسيس: «وقعت الشيكات لضمان حصتي وحصة الشريك ولا يحق للمنتج المشارك محمد مصطفى الرشيدي استخدامها قضائيًا».

وأعرب ريمون عن دهشته الكبيرة من كل ما يحدث حاليًا خصوصًا أن الفيلم قد بدأ تصويره من جديد مع المخرج أحمد خالد موسى وتم تصوير أسبوع كامل منه.

وكانت رحلة الفيلم قد بدأت عام 2023 مع مخرج آخر وفريق عمل آخر بعد أن قام ريمون رمسيس ومن خلال شركته «أكا فيلمز» بشراء كافة حقوق الملكية الفكرية للفيلم حتى الموسيقى التصويرية الشهيرة للفيلم قام بشراء حقوقها من الموسيقار الكبير هاني شنودة.

وأكد رمسيس أنه قد توجه أكثر من مرة لغرفة صناعة السينما وتقدم بشكوى، مبينًا أن محمد مصطفى الرشيدي امتنع عن حضور الجلسات التي حددتها إدارة الغرفة.



شمس الزناتي ـ البداية يكتب السيناريو له محمد الدباح ويخرجه أحمد خالد موسى ويلعب بطولته النجوم محمد عادل إمام وأحمد خالد صالح وباسم سمرة وخالد أنور وأحمد عبد الحميد ومحمود عبد المغني وعلاء مرسي ومحمد ثروت.