«جازان.. كنوز الطبيعة»

2025.12.26 | 04:08 pm
جذبت عروض فرق الفنون الشعبية الزوار والسياح في فعاليات موسم مهرجان جازان 2026، الذي نُظم تحت شعار «جازان.. كنوز الطبيعة»، من خلال تقديم فقرات متنوعة وألوان تراثية (واس)
