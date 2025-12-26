«ناس».. 15 حلقة و70 نجما

يستعد صناع الدراما الأردنية لإطلاق المسلسل الجديد «ناس»، العمل الذي ينتجه التلفزيون الأردني بالتعاون مع المخرج والمنتج إياد الخزوز، ويتكون من 15 حلقة، صُممت كل واحدة منها كفيلم مستقل لمدة 40 دقيقة.

ويتولى المخرج إياد الخزوز الإشراف العام على الإخراج والسيناريوهات، محققًا توازنًا إبداعيًا بين وحدة الروح الفنية وتنوع الأساليب الإخراجية.

ويشهد «ناس» تجمّعًا فنيًا يضم أكثر من 70 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، إلى جانب نخبة من المخرجين والكتاب الأردنيين.