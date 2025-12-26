الطرابلسي: أوغندا سلاحنا ضد نيجيريا

أوضح سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم أن الفوز في المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية على أوغندا أكبر حافز للاعبين لتكرار الانتصار على ​نيجيريا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، السبت، ومن ثم التأهل للدور الثاني.

وتغلبت تونس على أوغندا 3ـ1 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لتتصدر المجموعة متفوقة بفارق الأهداف على نيجيريا التي تغلبت 2ـ1 على تنزانيا.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعات الست مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الستة عشر للبطولة التي يستضيفها المغرب.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مباراة الغد في فاس «بالتأكيد خوض ‌المباراة الثانية بعد ‌الفوز في الأولى حافز مهم لكل اللاعبين ‌ويمنحهم ⁠ثقة ​أكبر».

«سنواجه ‌غدًا أحد أقوى المنتخبات الإفريقية. عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور الثاني قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات».

وفي رده على سؤال بشأن عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم عكس تونس أشار الطرابلسي إلى أن التأهل للبطولة التي ستجرى في أمريكا الشمالية العام المقبل لن يكون مؤثرًا في مباراة الغد.

وأوضح «تأهلنا لكأس العالم وعدم تأهل نيجيريا لا يمنحنا أفضلية لأننا ⁠لا نتعامل مع فرضيات بقدر ما نتعامل بجدية وتركيز مع كل منافس وكل مباراة على ‌حدة».

«المهم الحفاظ على التركيز والانضباط في ‍الملعب ودعم روح الانتصار التي يتحلى بها ‍الفريق لتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير التونسية».

«مشوار البطولة لا يزال ‍طويلًا وأمامنا مباريات أخرى صعبة ومفتاح تجاوز كل هذا هو التركيز والانضباط والتقدم خطوة بخطوة دون التفكير في أهداف بعيدة المدى».

وسيتعين على مدافع تونس السابق، الذي خسر نهائي نسخة 1996 أمام جنوب إفريقيا صاحبة الأرض، بخبراته وسينقلها للاعبين لتحقيق ​الفوز على نيجيريا والتأهل مبكرًا إلى الدور الثاني من البطولة المستمرة حتى 18 يناير المقبل.

وأكد الطرابلسي «57 عامًا» أن ⁠كل اللاعبين في صحة جيدة وجاهزين لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، وأنه سيحتفظ بنفس التشكيلة التي بدأت مباراة أوغندا، قائلًا «لا نغير فريقًا فائزًا».