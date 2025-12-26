الريال يحاصر برشلونة بقضية نيجريرا

يبدو أن التفاهم الودي والتقارب بين قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة قد انتهى.

ومنذ أن قرر ريال مدريد المضي قدمًا في معركته القانونية في قضية خوسي نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، لم يعد برشلونة يطيق رؤية فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.

ومن غير المرجح أن تغير الأحداث الأخيرة هذا الوضع، حيث أفادت الصحافة المحلية أن ريال مدريد طلب رسميًا الاطلاع على سجلات وفواتير برشلونة خلال الفترة ما بين عامي 2010 إلى 2018.

ولا شك أن هدف ريال مدريد واضح وهو الحصول على توضيحات دقيقة بشأن المدفوعات التي تم تقديمها لنجيريرا.

علاوة على ذلك، أرسلت إدارة الريال أيضًا إلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قائمة أسئلة للحصول على سرد مفصل من رئيس النادي الكاتالوني.

من جانبها، أفادت صحيفة «آس» الإسبانية، الجمعة، أن بيريز أكد في آخر اجتماع لأعضاء النادي أنه يعتزم متابعة القضية حتى النهاية، حيث أشارت الصحيفة المقربة من الفريق الأبيض إلى أن ريال مدريد لا ينوي التوقف عند حكم المحكمة، بل سيمضي قدمًا في الأمر.

وتتضمن استراتيجية الريال المحددة مطالبة برشلونة بتعويضات مالية ضخمة عن الأضرار التي يرى أنها لحقت به وبالكرة الإسبانية نتيجة المدفوعات التي قام بها برشلونة لنيجريرا، بحسب ما ذكرته الصحيفة المدريدية.

وتعود القضية إلى سلسلة من المدفوعات بلغت 8.4 ملايين يورو لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق، وسط تقارير عن فواتير غير واضحة، وتضارب في شهادات مسؤولي برشلونة أمام القضاء، إضافة إلى تقارير ومعلومات مشكوك في جدواها.