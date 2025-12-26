تعادل أنجولا وزيمبابوي.. هدية مصر وجنوب إفريقيا

أهدى المنتخبان الأنجولي والزيمبابوي لنظيريهما المصري والجنوب إفريقي فرصة حسم التأهل مبكرًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، بتعادلهما 1ـ1، الجمعة، لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية على ملعب مراكش.

وتقدم الأنجوليون أولًا بهدف في الدقيقة 24 أحرزه جيلسون دالا، الجناح الأيسر.

وفي سادس الدقائق المحتسبة بدلًا من الضائع خلال الشوط الأول أدركت زيمبابوي التعادل بواسطة نولديج موسونا، لاعب وسط الطائي والرياض والأخدود السعوديين السابق.

وحصلت أنجولا وزيمبابوي على أول نقطة لهما، بعد خسارتيهما في الجولة الأولى بنتيجة 1ـ2 أمام جنوب إفريقيا ومصر على الترتيب.

ويلتقي المنتخبان المصري والجنوب إفريقي في وقت لاحق من الجمعة، وسيصل الفائز منهما إلى 6 نقاط، وعندئذ سيتأهل رسميًا إلى المراحل الإقصائية.

وفي الجولة الأخيرة ستتقابل أنجولا مع مصر، وزيمبابوي مع جنوب إفريقيا، بحثًا عن انتزاع إحدى بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة، أو مقعد من بين 4 مخصصة لأفضل منتخبات حاصلة على المركز الثالث.