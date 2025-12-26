«توي تاون».. استكشاف وألعاب وتجربة شتوية في جدة

تمثل منطقة «توي تاون» إحدى أبرز الوجهات العائلية في «ونتر وندرلاند جدة» ضمن موسم جدة 2025، إذ تستلهم عالمها الخاص من الألعاب والقصص الخيالية، لتقدم تجربة تجمع بين المتعة والترفيه الهادف، وتسهم في تنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة مبتكرة وألغاز تعليمية تحفّز التفكير والإبداع، ضمن بيئة آمنة ومبهجة.

وتأخذ توي تاون زوّارها، ولا سيما الأطفال والعائلات، في رحلة نابضة بالألوان والحركة، تعيد إحياء خيال الطفولة من خلال تجارب تجمع بين اللعب والاستكشاف، إذ تضم المنطقة ألعابًا متنوعة، ومسارات تفاعلية، وشخصيات كرتونية محببة لدى الصغار، ضمن تجربة مصممة خصيصًا للعائلات في أجواء مليئة بالحيوية والتفاعل.

وتحتضن المنطقة عددًا من التجارب المميزة، أبرزها: ونتر جوي بلكس «Winter JoyPlex»، التي تنقل الزوّار في رحلة تفاعلية بين عوالم مستوحاة من «Disney Princess» بأجوائها السحرية، مع إمكانية ارتداء أزياء الشخصيات المفضلة، وممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية ترتبط بعالم شخصيات ديزني، كما تشمل «Teen Titans Go» المليئة بالحركة والمغامرة حيث يستمتع الأطفال بمغامرات لا تنسى مع الأبطال المفضلين لديهم، إلى جانب أجواء Baby Shark المرحة وسط ديكورات شتوية جذابة.

وتقدم توي تاون تجربة استكشافية عبر متاهة توي تاون «Toy Town Maze»، إذ يخوض الأطفال تجربة تفاعلية عبر مسارات مفعمة بالألوان والتفاصيل، تمتد عبر خمس غرف صُممت ليتفاعل الأطفال مع بعضهم ويمضون أوقاتًا رائعة مليئة بالفضول والخيال، ضمن أجواء آمنة وممتعة للعائلات.

وتشمل المنطقة مجموعة واسعة من الألعاب الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتتنوّع بين الألعاب الهادئة والحماسية، بما يمنح الزوّار تجربة متكاملة تجمع بين الحركة والمتعة والتعلّم، وهي: كلاسيك كاروسيل، جاينت سلايد، بيبي أفييتر، ريسنق كوستر، ويف سوينجر، تي كبس، بيج فوت كونفوي، كيدز بمبر كارز، ماركو بولو، أنفليتابل سلايد، روكنج تج، وبانجي ترامبولين، إضافة إلى عدد من ألعاب المهارة التي تعتمد على الدقة والتركيز، مثل: باسكت بول، وقوبلت توس، التي تتيح للأطفال والعائلات خوض تحديات تفاعلية مع فرص للفوز بجوائز ممتعة.

وتمثل ونتر وندرلاند جدة، أضخم تجربة شتوية تشهدها مدينة جدة على الإطلاق، إذ تضم أربع مناطق رئيسة، هي: توي تاون، نورث بول، وايلد ونتر، فروست فير، تقدم أكثر من 9 تجارب تفاعلية، و32 لعبة ترفيهية، وأكثر من 10 ألعاب مهارة، إلى جانب أكثر من 60 مطعمًا ومتجرًا توفر خيارات متنوعة من المأكولات العالمية وتجارب التسوق.

ويحرص موسم جدة 2025 من خلال هذا الحدث الترفيهي العالمي على تقديم نموذج ترفيهي عالمي يجمع بين الأجواء الثلجية الساحرة، والتجارب التفاعلية، والألعاب الحماسية، والعروض الحيّة، ضمن منظومة متكاملة تعكس تنوّع الخيارات الترفيهية التي يقدمها الموسم، وتعزز مكانة جدة كوجهة ترفيهية وسياحية عالمية.