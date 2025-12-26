العروبة يقلبها على الزلفي

حوّل فريق العروبة الأول لكرة القدم، تأخره إلى انتصار ثمين على الزلفي بنتيجة 2ـ1، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الزلفي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزلفي بهدف دون مقابل، سجله كشيم القحطاني عند الدقيقة «30»، قبل أن يقلب العروبة المعطيات في الشوط الثاني، إذ أدرك التعادل عبر الفنزويلي داروين جونزاليس من ركلة جزاء «72».

وشهدت الدقيقة 81 نقطة التحول الأبرز بطرد حمزة باري لاعب الزلفي، ما استغله العروبة بإضافة هدف الفوز عن طريق عزام البيشي «87 » بعد تمريرة من عبد الرحمن هندي، وتلقى البيشي بطاقة صفراء ثانية عقب احتفاله بخلع القميص وخرج مطرودًا.

وبهذا الفوز رفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 10 نقاط في المركز الـ15.

ويستضيف العروبة فريق الجندل، الخميس 1 يناير، ضمن الجولة الـ14، بينما يحل الزلفي ضيفًا على الطائي في اليوم ذاته.