الدرعية يعبر الرائد بثلاثية ويخطف الوصافة

خطف فريق الدرعية الأول لكرة القدم، وصافة دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على الرائد بنتيجة 3ـ2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة، على ملعب نادي الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ13.

وافتتح المالي موسى ماريجا التسجيل للدرعية عند الدقيقة «22 » مستفيدًا من تمريرة زياد القحطاني، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول «45+8» بعد صناعة من الإسباني أوسكار رودريجيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدرعية بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز سلطان الفرحان تقدم الدرعية بإحراز الهدف الثالث «56»، قبل أن يقلص الرائد الفارق عبر وليد الشنقيطي «60» بصناعة من الليبيري سواومون ميداس، ثم أضاف مصلح الشيخ الهدف الثاني للرائد «82»، دون أن ينجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل.

وبهذا الانتصار، قفز الدرعية إلى وصافة ترتيب دوري «يلو» برصيد 27 نقطة، فيما بقي الرائد في المركز السابع بـ20 نقطة.

ويستضيف الدرعية فريق الجبيل، الأربعاء 31 ديسمبر، ضمن الجولة الـ14، فيما يحل الرائد ضيفًا على الفيصلي، الخميس 1 يناير.