أبها يعزز الصدارة بثلاثية الطائي

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تمسكه بصدارة دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعدما كسب ضيفه الطائي 3ـ1، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ13.

وسجل أبها هدف التقدم في الشوط الأول عبر فراس الغامدي عند الدقيقة «25 » بعد تمريرة من الهولندي سيلا سو، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض 1ـ0. ومع انطلاق الشوط الثاني عزز سيلا سو النتيجة بإضافة الهدف الثاني «47».

وقلّص الطائي الفارق «76» عن طريق الألماني تورليس نول، مستفيدًا من صناعة حسن الحبيب، قبل أن يحسم مشعل المطيري المواجهة لصالح أبها بتسجيله الهدف الثالث «90+9» بعد تمريرة من حامد الموسى.

وبهذا الانتصار رفع أبها رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الدرعية والعروبة، فيما تجمّد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الـ11.

ويحل أبها ضيفًا على الباطن، الأربعاء 31 ديسمبر، ضمن الجولة المقبلة، بينما يستضيف الطائي فريق الزلفي، الخميس 1 يناير.