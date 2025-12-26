الفتح يجدد أحزان يايسله والأهلي

ألحق فريق الفتح الأول لكرة القدم بنظيره الأهلي الخسارة الثالثة تواليًا في الدور الأول من دوري روشن السعودي بعد أن حوّل تأخره بهدف إلى انتصار 2ـ1، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى ضمن منافسات الجولة الـ11.

وواصل من خلال هذا الفوز الفتح هيمنته على مواجهات الدور الأول أمام الأهلي تحت قياده مدربه الألماني ماتياس يايسله، وجميعها جرت في الأحساء.

ففي المباراة الأولى ليايسله ضد الفتح الموسم قبل الماضي، مني بخسارة كبيرة 1ـ5 من «النموذجي» ضمن الجولة الخامسة، وتكرر الأمر في الموسم الماضي حينما حسم الفريق الأحسائي لقاء الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يتبعه بانتصار ثالث الموسم الجاري.

وتفوق الفريق الفتحاوي على الأهلي بعد أن سجل نجمه الأرجنتيني ماتياس فارجاس هدفين في الدقيقتين 43 و47، ليقلب الطاولة على الفريق الجداوي الذي تقدم بهدف السبق عن طريق الفرنسي فالنتين أتانجانا في الدقيقة 22.

وبهذه النتيجة، سجل الفتح فوزه الثاني خلال الموسم الجاري، رافعًا رصيده إلى 8 نقاط.

في المقابل، تلقي الأهلي هزيمته الأولى في النسخة الجارية للدوري، وبذلك يتجمد رصيده عند 19 نقطة، وبات مهددًا بالتراجع إلى المركز الخامس حال فوز القادسية «17 نقطة» على ضمك، السبت.