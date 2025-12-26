يايسله: لم نركز.. وعاقبونا

أرجع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الخسارة أمام الفتح 1ـ2، الجمعة، إلى عدم التركيز، واصفًا في الوقت ذاته النتيجة بالقاسية.

وافتتح الأهلي النتيجة أمام الفتح، قبل أن تهتز شباكه مرتين، ويتلقى الخسارة الأولى في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال يايسله: «النتيجة قاسية جدًا علينا إذا لم تعطِ المباراة حقها ستعاقب من قبل الفريق الخصم».

وأضاف: «لم نتخذ القرارات اللازمة داخل الملعب خصوصًا فيما يتعلق بالتغطية في الكرات الثابتة، وعدم التركيز أسهم بشكل مباشر في النتيجة».

وأبدى مدرب الفريق الأهلاوي تحفظه على أداء الحكم، مؤكدًا وجود حالات جدلية تحكيمية دون أن يوضحها.