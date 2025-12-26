جوميز: قاتلنا.. وانتصرنا على بطل آسيا

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على الأهلي 2-1، الجمعة في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وأثنى المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء على وصفه بالروح القتالية للاعبيه، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب خلال المباريات المقبلة.

وقال جوميز: «المباراة كانت صعبة، ولكننا جهزنا الفريق بالشكل المطلوب أمام بطل آسيا».

وأضاف مدرب الفتح: «نجحنا في تطبيق الخطة والاستراتيجية، واللاعبون ظهروا بروح قتالية عالية».

واختتم جوزيه جوميز: «علاقتي مع اللاعبين ممتازة جدًا، وسعيد بمستوى العناصر الشابة».