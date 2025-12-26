رودجرز: نبحث عن النتائج والأداء.. وعقلية القادسية رائعة

دعا الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، جماهير النادي إلى حضور مباراة ضمك، السبت، ودعم لاعبيها، مؤكدًا استهدافه تقديم نتائج إيجابية مع أداء جيد.

وتوقع رودجرز، في تصريحاتٍ للمركز الإعلامي في النادي، بُثَّت الجمعة، مباراةً صعبةً ضد ضمك، المنتمية إلى الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وقال إن المنافس لم يحقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة، لكنه تعادل عدّة مرات، وأشار إلى استعداده لاحتمال اعتماد ضمك على خط دفاع خماسي أو رباعي.

وأبدى رودجرز إعجابه بعقلية لاعبي فريقه، ووصفها بالرائعة، وعبّر عن تحمسه قبل أول مباراةٍ للفريق تحت قيادته.

واختتم القادسية استعداداته للمواجهة بحصة تدريبية، عصر الجمعة، على ملعب النادي في الخبر.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، سيعتمد المدرب الجديد على قلبي دفاع وليس ثلاثة، بعكس سلفِه الإسباني ميتشيل جونزاليس.

ودرّب رودجرز ليفربول وليستر سيتي وريدينج وواتفورد وسوانسي سيتي في إنجلترا وسلتيك في إسكتلندا.

وأعلن النادي الشرقاوي، منتصف الشهر الجاري، عن إنهائه العلاقة التعاقدية مع جونزاليس عقب عملية مراجعة مُخطَّطة قادتها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ركزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية الأوسع.

ولعِب الفريق 78 مباراةً مع الإسباني، واحتل، الموسم الماضي، المركز الرابع في «روشن»، وتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي تُوِّج بها الاتحاد.