الهلال يستعيد الدوليين.. ونونيز احتياطيا

عاد سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، والمدافع حسان تمبكتي ومحمد كنو، لاعب الوسط، إلى قوائم المباريات عبر الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، التي تجمع «الأزرق» بضيفه الخليج، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وأعلن نادي الهلال، قبل ساعة من موعد انطلاق المباراة، عن التشكيل الأساسي، الذي اختاره المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ويضم محمد الربيعي، حارس المرمى، والظهيرين حمد اليامي والفرنسي ثيو هيرنانديز، والمدافعَين تمبكتي والتركي يوسف أكتشيتشيك، وكنو في الوسط مع البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش، والدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي في مركزي الجناحين، ورأس الحربة البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وبعد تمثيلهم المنتخب السعودي في كأس العرب- «فيفا»، غاب سالم وتمبكتي وكنو، من أجل إراحتهم، عن الفوز الهلالي 1ـ0 على الشارقة الإماراتي، الإثنين ضمن سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأمام الخليج، وضع إنزاجي تسعة لاعبين على مقاعد الاحتياط، بينهم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، الذي بدأ مباراة الشارقة، والجناح البرازيلي كايو سيزار.

وللمباراة الثانية، يغيب المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عن الفريق، لحضورهما مع منتخبيهما في كأس أمم إفريقيا.