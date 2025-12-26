النصر.. بينتو وويسلي ومارتينيز في قائمة الأخدود

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، إلى قائمة المواجهة مع الأخدود، السبت في الرياض، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وضمّت القائمة، التي يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحارسين بينتو ونواف العقيدي، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، والمدافعِين عبد الإله العمري ونادر الشراري والإسباني إينيجو مارتينيز، والأظهرة نواف بوشل وسلطان الغنام وسالم النجدي وسعد الناصر، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وعلي الحسن والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والأجنحة عبد الرحمن غريب والبرازيلي ويسلي تيكسيرا والفرنسي كينجسلي كومان، والمهاجمين محمد مران وهارون كمارا والبرتغالي جواو فيليش.

ورجحت المصادر تشكُّل ثنائية قلب الدفاع من مارتينيز والعمري، وأشارت إلى مفاضلة جيسوس بين بينتو والعقيدي في مركز الحراسة.

وكان الجهاز الفني يفضل البدء بالعقيدي في مباريات الدوري لإشراك ثمانية لاعبين أجانب في مراكز أخرى، بينهم السنغالي ساديو ماني، الغائب عن الفريق لتمثيله منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، والمدافع الفرنسي المُصاب محمد سيماكان.

وبعد فترة التوقف الأخيرة، اكتسح النصر ضيفه الزوراء العراقي 5ـ1 الأربعاء، ضمن دوري أبطال آسيا 2، في ظل غياب مارتينيز لنقص الجاهزية.

وداخل المركز التدريبي الجديد «دار النصر»، اختتمت كتيبة جيسوس، مساء الجمعة، استعداداتها لمواجهة الأخدود، وخاضت تدريبًا مزج بين الجانبين البدني والتكتيكي.