سيناريو 2019 يتجدد.. مصر تنطلق بانتصارين متتاليين وتنتزع أولى البطاقات

حسم المنتخب المصري الأول لكرة القدم باكورة بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025»، بالتغلب على جنوب إفريقيا 1ـ0، مساء الجمعة، لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية، محققًا العلامة الكاملة من مباراتيه الأوليين في البطولة، للمرة الأولى منذ نسخة 2019.

وسجّل القائد محمد صلاح الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتسبها الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

وكان صلاح سجّل هدف الفوز أيضًا على زيمبابوي «2ـ1» في الجولة الأولى، لكن من كرة متحركة وليست ثابتة.

وتعرض محمد هاني، ظهير أيمن المنتخب المصري، للطرد في ثاني دقائق الوقت البديل من الشوط الأول، ببطاقة صفراء ثانية، بعدما حصل على الأولى في الدقيقة 30.

ورفع منتخب «الفراعنة» رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة، فيما تجمد رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط في الوصافة، وخلفها أنجولا وزيمبابوي المتساويتان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.

وضَمنَ المصريون التأهل بصرف النظر عن نتيجة مباراتهم في الجولة الأخيرة التي يلتقون فيها أنجولا، الإثنين المقبل، تزامنًا مع لقاء جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ولن يستطيع منتخبا زيمبابوي وأنجولا اللحاق بمصر حسابيًا حتى لو خسرت الجولة الأخيرة، وأصبح عليهما التنافس مع جنوب إفريقيا على بطاقة التأهل الثانية، أو انتزاع أحد المقاعد الأربعة المخصصة لأفضل ثوالث.

وتعود آخر نسخة بدأتها مصر بانتصارين متتاليين إلى عام 2019 عندما احتضنت البطولة وفازت بجميع مبارياتها ضمن مرحلة المجموعات.

وفي النسخة التالية عام 2022 اكتفت مصر بنيل 3 نقاط من أول 6، أمّا بطولة 2023 التي لعبت في 2024 فبدأتها بتعادلين.