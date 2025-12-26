التعاون لا يعرف الهزيمة خارج ملعبه

حافظ فريق التعاون الأول لكرة القدم على سجله خاليًا من التعثرات خارج ملعبه بعد أن كسب نظيره الخلود بثنائية نظيفة ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وسجل ثنائية «سكري القصيم» الإكوادوري كريستوفر زامبراونا عند الدقيقة «22» وأضاف النيجيري وليام إكونج مدافع الخلود الهدف الثاني بالخطأ في مرماه «75».

وشهدت المباراة تلقي متعب المفرج البطاقة الحمراء عند الدقيقة «90+4».

وخلال الجولات العشر الماضية لعب التعاون 5 مباريات خارج ملعبه، نجح خلالها في تحقيق العلامة الكاملة، كما خاض العدد ذاته كمستضيف إلا أنه كسب 3 وخسر واحدة أمام النصر وتعادل مع نيوم.

ورفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وهزيمة، فيما تجمد الخلود عند النقطة التاسعة بعد أن تلقى 7 هزائم مقابل 3 انتصارات.

ويلاقي التعاون نظيره النجمة، الإثنين المقبل، على ملعبه لحساب الجولة الـ12، فيما يستضيف الخلود نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

يشار إلى أن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي أُجّلت إلى فبراير المقبل بعد بلوغ المنتخب السعودي نصف نهائي كأس العرب الماضية.