صلاح يعادل رقم ماني ويطارد مدرب مصر

فضّ المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، شراكته مع مواطنه المعتزل أحمد حسن، وبات ثالث هدافي منتخب بلاده تاريخيًّا في كأس الأمم الإفريقية برصيد 9 أهداف.

وسجَّل صلاح هدفه التاسع، الجمعة، خلال مباراة مصر وجنوب إفريقيا في الجولة الثانية من ثاني مجموعات أمم إفريقيا «المغرب 2025».

وجاء الهدف من ركلة جزاء، وفازت به مصر «1ـ0» وحسمت تأهلها إلى ثمن النهائي.

وفي الجولة الأولى فازت مصر على زيمبابوي 2ـ1، وأحرز مهاجم ليفربول أيضًا هدف الانتصار خلال الأنفاس الأخيرة.

ودخل صلاح النسخة الجارية وفي رصيده 7 أهداف، بينما وصل حاليًّا إلى 9 بعد أول جولتين من دور المجموعات.

ولا يتفوَّق عليه من بني جلدته سوى الراحل حسن الشاذلي، صاحب الـ 12 هدفًا، وحسام حسن، مدرب مصر الحالي، الذي سجّل 11.

وارتقى قائد منتخب «الفراعنة» إلى المركز الـ 13 في قائمة هدافي كأس الأمم تاريخيًّا، بالشراكة مع 4 لاعبين آخرين، بينهم السنغالي ساديو ماني، جناح النصر وزميله السابق ضمن صفوف ليفربول.