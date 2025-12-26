نصف نهائي الكأس.. 27 و28 رمضان

تُلعَب مباراتا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 16 و17 مارس المقبل، الموافقين 27 و28 رمضان 1447 هجرية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، عن موعدي مباراتي نصف النهائي، محدِّدًا الإثنين 16 مارس موعدًا لمباراة الاتحاد والخلود، على ملعب نادي الحزم في الرس، على أن يتواجه الأهلي والهلال، في اليوم التالي، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وحسب التقويم الهجري، يتوافق يومَا المواجهتين مع 27 و28 من شهر رمضان المقبل.

وتأهل الهلال والأهلي إلى دور الأربعة، إثر فوز الأول على الفتح والثاني على القادسية. فيما تغلب الاتحاد على الشباب والخلود على الخليج.

وتُوِّج الاتحاد بالكأس الموسم الماضي، بعدما كسِب القادسية في المباراة النهائية.