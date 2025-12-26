«ليلة الساموراي».. المقاتلون يقيسون الأوزان

أجرى المقاتلون المشاركون بنزال «ليلة الساموراي» في بوليفارد سيتي بالرياض، الجمعة، ضمن فعاليات أسبوع النزالات، الوزن الرسمي.

ونجح جميع المقاتلين في تحقيق الوزن المطلوب، مؤكدين بذلك جاهزيتهم الرسمية للمواجهة المرتقبة السبت، التي يُتوقع أن تكون من أبرز أحداث الملاكمة العالمية العام الجاري.

وتصدّر الحدث الرئيس في عملية الوزن البطل العالمي الياباني ناويو إينوي، الذي ظهر في أوج لياقته البدنية، استعدادًا للدفاع عن ألقابه العالمية في وزن فوق البانتام. وأكد إينوي جاهزيته لتقديم أداءٍ استثنائي آخر، ساعيًا إلى ترسيخ مكانته بين أساطير الملاكمة في العالم.

ومن المقرر أن يواجه إينوي الملاكم المكسيكي آلان بيكاسو، الذي وصل هو الآخر بمعنويات عالية، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرته على استعادة الأحزمة للمكسيك في نزالٍ يُمثل ذروة التنافس التاريخي بين مدرستي الملاكمة اليابانية والمكسيكية.

وشهدت عملية الوزن حضورًا بارزًا للملاكمين المكسيكيين، وعلى رأسهم سيباستيان هيرنانديز، الذي يدخل هذه الليلة عازمًا على إفساد احتفالات الساموراي، وتحقيق مفاجأة مدوية، مدعومًا بحماس جماهير الملاكمة المكسيكية المعروفة بأجوائها الحماسية.

انطلقت فعاليات الحدث في أجواء حيوية وحماسية، حيث أبرزت المواجهات الشديدة خلال النظرات الأخيرة روح المنافسة العالية قبل ليلة النزال. ومع اكتمال جميع الإجراءات الطبية والتنظيمية بنجاح، أصبح كل شيء جاهزًا لهذه الأمسية المرتقبة.

وتحتضن صالة محمد عبده نزالات «ليلة الساموراي»، السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في ما يُتوقع أن يكون أحد أقوى نزالات الملاكمة التي استضافتها السعودية حتى الآن، ما يعزز مكانة الرياض المتنامية مركزًا عالميًا لفعاليات الملاكمة النخبوية.