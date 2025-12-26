سلوت: إيكيتيكي تحوّل إلى ماكينة أهداف

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أهمية الدور الذي يقدمه الفرنسي أوجو إيكيتيكي في انتصارات الفريق الأخيرة، وتحوله من مهاجم بديل إلى ماكينة أهداف، ​حيث يقود صعود الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان «حامل اللقب» عانى من تراجع مخيب للآمال، إذ تلقى تسع هزائم خلال 12 مباراة في كل المسابقات، لكنه تعافى وشق طريقه إلى المركز الخامس في الدوري مستفيدًا من دور ‌بارز لعبه إيكيتيكي ‌الذي سجل ثمانية أهداف في ‌الدوري، ⁠منها ​خمسة ‌أهداف في آخر ثلاث مباريات.

وقال ‍سلوت قبل مواجهة وولفرهامبتون واندرارز، متذيل الترتيب: «قدم الكثير من العمل الجاد للوصول إلى هذا المستوى البدني الذي وصل إليه في الوقت الحالي».

وقال سلوت: «حاولت إقناعه ⁠أيضًا، بأنه كلما دافع في الكرات الثابتة بشكل أفضل كلما زادت فرصته في التسجيل على الطرف الآخر من الملعب، لأنه عندما تكون النتيجة 0ـ0، يكون تسجيل هدف أكثر سهولة منه عندما تكون متأخرًا بهدف دون رد».

وأضاف: «بالنسبة لنا من المهم ألا نتلقى أهدافًا من الكرات الثابتة».