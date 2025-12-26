أرتيتا: عودة هافرتس تسعدني

أوضح الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ المهاجم كاي هافرتس، الغائب منذ أغسطس الماضي ​بسبب إصابة في الركبة، بات قريبًا من اللعب مجددًا بعد عودته إلى التدريبات الأسبوع الماضي.

ونشر أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، السبت، مقطع فيديو للمهاجم الألماني في التدريبات، الثلاثاء الماضي.

وقال أرتيتا للصحافيين: «أعتقد أنَّها ستكون مسألة أيام، إن لم يكن أسابيع، ⁠دعونا نرى في الخطوة التالية كيف سيستجيب هافرتس. ‌إنه لاعب افتقدناه كثيرًا في خط الهجوم، لاعب يجلب ‍للفريق بعدًا مختلفًا، ‍لذلك يسعدني حقًا عودته في وقت قريب ‍للغاية».

وتشكل عودة هافرتس نبأ سارًا لأرتيتا ‌في الوقت ‌الذي أخفق فيه أرسنال في ‌تسجيل ⁠أي ​هدف ‌دون ركلة جزاء في آخر ثلاث مباريات.

وسجَّل فيكتور يوكريش، مهاجم أرسنال الأساسي، هدفًا واحدًا فقط من ركلة جزاء، منذ عودته من إصابة عضلية في الشهر الماضي.

وخسر أرسنال، ⁠الذي احتل المركز الثاني في الدوري ثلاث مرات متتالية، على ملعب أستون فيلا في وقت سابق الشهر الجاري، قبل أن يحقق فوزين صعبين على وولفرهامبتون واندرارز وإيفرتون، ليظل في الصدارة متفوقًا بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي.