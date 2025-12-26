فوق الأسطح وفي الطرقات.. ثاني أكبر حضور يغلق ملعب أغادير

سجَّلت مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره الجنوب إفريقي، الجمعة، ثاني أعلى حضور جماهيري في كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» بعد لقاء الافتتاح.

وطبقًا لما أظهرته شاشة ملعب أدرار «أغادير الكبير»، مسرح اللقاء الذي حسمته مصر بهدف نظيف، استقبلت المدرجات حشدًا تعداده 40 ألفًا و219 مشجعًا.

ولم تشهد أي مباراة أخرى خلال البطولة حضورًا أكبر سوى الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر التي تابعها 60 ألفًا و180 مشجعًا من مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وخلال لقاء مصر وجنوب إفريقيا أظهرت كاميرات البث التلفزيوني ازدحام المدرجات بالمشجعين إلى حد وقوف بعضهم على أسطح الملعب وفي الطرقات والمداخل المؤدية للمدرجات.

وتبلغ السعة القانونية للملعب، الذي افتتح عام 2013 بعد عمليات بناء استغرقت 9 أعوام، 45 ألفًا و480 مشجعًا.

وقبل المحفل القاري، استضاف «أدرار» منافسات كبرى مثل كأس العالم للأندية 2013 وأمم إفريقيا للمحليين 2018، وهو أحد ملاعب مونديال 2030 الذي تنظمه المغرب بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

ومحليًّا يمثل الملعب معقلًا لفريقي حسنية أكادير و‌أولمبيك الدشيرة، بينما يستخدمه المنتخب المغربي دوليًّا.

وتصاعد الحضور الجماهيري في أمم إفريقيا بعد قرار اللجنة المنظمة بالسماح للمشجعين بالدخول مجانًا عقب مرور 20 دقيقة من زمن المباريات.