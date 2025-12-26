مصر تداوي صدمتي أبو بكر والقاهرة

ثأر المنتخب المصري الأول لكرة القدم من البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، بعد 8 أعوام على حرمانه «الفراعنة» من التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وفازت مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف سجَّله القائد محمد صلاح من ركلة جزاء، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من ثاني مجموعات أمم إفريقيا «المغرب 2025».

وقبل هذا اللقاء، تواجه بروس مع كتيبة «الفراعنة» مرة واحدة، وقاد الكاميرون للفوز عليها 2ـ1 في نهائي البطولة 2017 محققًا اللقب.

وفي ذلك النهائي تقدّم المصريون أولًا، ثم ردَّ أسود الكاميرون بهدفين ثانيهما عن طريق المهاجم فنسنت أبو بكر، الغائب عن النسخة الجارية والمحترف السابق مع النصر السعودي.

وحققت مصر انتصارها الثالث على جنوب إفريقيا في المحفل القاري، بعد فوزين سابقين أولهما ضمن دور المجموعات 1996، والثاني في نهائي نسخة 1998.

وردّ المنتخب المصري اعتباره من الهزيمة على ملعبه التاريخي في القاهرة أمام جنوب إفريقيا 0ـ1 لحساب ثمن نهائي نسخة 2019، التي كلَّفته وداع البطولة مبكرًا داخل معقله.

وعزّزت مصر تفوَّقها على منافستها في كأس الأمم بواقع 3 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة.