منتخب مصر: صلاح لم يعترف بعدم صحة الجزائية

نفت إدارة المنتخب المصري الأول لكرة القدم اعتراف محمد صلاح، قائد «الفراعنة»، للبلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، عقب مباراة الطرفين، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من ثاني مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعدم صحة ركلة الجزاء التي سجّل منها هدف الفوز.

وكتب محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، عبر حسابه في منصة «فيسبوك»: «محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة.. تبادلا التحية والسلام فقط، وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».

وكان هوجو بروس كشف في المؤتمر الصحافي، عقب المباراة، أنَّ صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها المنتخب المصري غير صحيحة.

ومن تلك الركلة سجَّل صلاح هدف المباراة الوحيد، لتفوز مصر وتضمن التأهل إلى ثمن النهائي.