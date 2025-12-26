الهلال ينتصر ويردها أمام الخليج

ثأر فريق الهلال الأول لكرة القدم من فوز الخليج عليه، في الجولة الـ 11 من الموسم الماضي، وهزمه بالنتيجة ذاتها، 3ـ2، ضِمن الجولة الـ 11 بالذات من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وكان الهلال متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل تقليص ضيفه فارق النتيجة بهدفين متأخرين، لم يكونا كافيين لحرمان كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي من النقاط الثلاث.

وسجَّل لصاحب الأرض محمد كنو، لاعب الوسط، والصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي مالكوم فيليبي، في الدقائق 18 و39 و57، على الترتيب. وانتفض الفريق الأصفر والأخضر محرزًا هدفين في الدقيقتين 79 و84، بواسطة المهاجم النرويجي جوشوا كينج والجناح اليوناني جيورجيوس ماسوراس، على الترتيب.

وفيما رفع المنتصر عدد نقاطه إلى 26، معززًا وصافته جدول الترتيب، بَقِيَ رصيد فريق المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس عند 14 نقطة تضعه في المركز الـ 8.

ولحساب الجولة الـ 11 من نسخة الدوري الماضية، كسِب الخليج ضيفه الهلال 3ـ2، في 23 نوفمبر 2024، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكان الهلال متقدمًا بهدفين، قبل أن يقلب مضيفه الطاولة ويحرز ثلاثة أهداف ويخطف النقاط الثلاث تحت قيادة دونيس أمام البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق للفريق الأزرق والحالي للنصر.