بمشاركة 4 محترفين في السعودية.. أمم إفريقيا تسجل السلبية الأولى

سجَّل منتخبا جزر القمر وزامبيا أول تعادل سلبي في النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية، بعدما عجزا عن هز الشباك خلال مباراتهما، مساء الجمعة، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى.

وبدأ اللقاء 4 محترفين في الملاعب السعودية، بينهم الثلاثي القمري يوسف مشانجاما، لاعب وسط الباطن «درجة أولى»، وميزياني ماوليدا، جناح الخلود، وزايدو يوسف، لاعب وسط الفتح، إلى جانب الزامبي فاشون ساكالا، جناح الفيحاء.

وأكمل مشانجاما وزايدو المباراة حتى نهايتها، بينما استُبدل ماوليدا والزامبي ساكالا خلال الشوط الثاني.

وتعادلت زامبيا في مباراتها الأولى 1ـ1 مع مالي، ثمَّ سلبًا أمام جزر القمر، مكتفية بربح نقطتين من أول جولتين.

أمّا جزر القمر فحققت نقطتها الأولى بعد خروجها خالية الوفاض من الجولة الافتتاحية بالخسارة أمام المغرب.

وارتفعت عدد التعادلات في البطولة إلى ثلاثة، اثنان منها بنتيجة 1ـ1، إضافة إلى سلبية واحدة.

وفي ختام جولات المجموعة الأولى سيتواجه الإثنين المقبل الزامبيون مع المغرب، والقمريون مع مالي بحثًا عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر، أو حسم واحد من 4 مقاعد مخصّصة لأفضل ثوالث.