ضمك ينهي قضية البرتغالي وينتظر الكفاءة

أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أنَّ نادي ضمك أغلق القضية المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبات بإمكانه تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية بمجرد نيل شهادة الكفاءة المالية من رابطة دوري المحترفين.

وورد اسم ضمك في قائمة للأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين، أصدرها الاتحاد الدولي الأربعاء قبل الماضي وضمّت 14 ناديًا سعوديًا آخر.

وعاقبت القائمة النادي، الذي ينشط على صعيد دوري روشن، بإيقافه لثلاث فترات قيد.

لكن المصادر أشارت إلى تسوية القضية، عبر سداد مستحقات مالية متأخرة لبرتغاليّ كان عضوًا في الجهاز الفني الذي قاده مواطنه نونو ألميدا، لنحو ثلاثة أشهر، الموسم الماضي.

وذكرت المصادر أنَّ العقوبة أزيلت، وأبلغت عن استهداف النادي استخراج شهادة الكفاءة المالية الشهر المقبل من أجل إبرام صفقات جديدة وتسجيلها، دعمًا للفريق الأول.

في سياق آخر، وصل ضمك إلى الدمام مساء الجمعة، لمواجهة القادسية السبت ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وتدرّب الفريق بعد ظهر الجمعة على ملعبه الرئيس في خميس مشيط، وبعدها توجَّه إلى مطار أبها وسافر إلى الدمام.

وحسب المصادر، يعتزم المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا إشراك الجناح عبد الله القحطاني أساسيًّا، لتعويض البرازيلي ديفيد كايكي، الغائب بسبب كدمة في مفصل القدم.

ويمتلك الفريق، الذي يقبع في المركز الـ 17، خمس نقاط من الجولات التسع الماضية، وينزل ضيفًا على صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وتأجلت الجولة العاشرة من الدوري إلى شهر فبراير، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب - «فيفا» بقطر، من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.