إنزاجي: قدمنا أفضل 75 دقيقة

شدَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على ضرورة تحليل الأهداف التي يستقبلها فريقه وفي الوقت ذاته إظهار الشراسة هجوميًّا بعد التقدّم في النتيجة من أجل تأمينها.

وفاز الهلال 3ـ2 على ضيفه الخليج، مساء الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وكان المضيف متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل استقبال هدفين في الدقيقتين 79 و84.

وصرّح إنزاجي، خلال مؤتمر صحافي بعد الانتصار: «أرى أننا قدَّمنا في الدقائق الـ 75 الأولى أحد أفضل مستوياتنا هذا الموسم، كنَّا نؤدي ضد فريق جيد يمتلك عناصر ممتازة، وكنَّا قادرين على إحراز هدفين رابع وخامس».

وأكمل: «بعدما أحرز الخليج هدفه الأول، ظهر الإرهاق على اللاعبين، حافظنا على النتيجة، ولكن أول 75 دقيقة كانت من أفضل دقائقنا الموسم الجاري».

وأشار الإيطالي إلى تقديمه التحية للاعبيه على انتصارهم للمباراة الـ 15 على التوالي. وأوضح: «دورنا تحليل الأهداف التي نتحملها، ولا بد أن نكون شرسين لتسجيل الرابع وتأمين المباراة أكثر»، معترفًا أنَّ الهدف الخلجاوي الأول أزعجه كثيرًا.

وأشار إنزاجي إلى سحبه محمد كنو، لاعب الوسط وصاحب الهدف الأول، بسبب مشاركته أخيرًا مع المنتخب السعودي وخوضه تدريبًا واحدًا فقط مع زملائه قبل المباراة.

ووصف إنزاجي البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الوسط، بأنه «قائد مهم لنا»، وتابع: «هو مستمر معنا إلى نهاية الموسم وآمل استمراره، ولكن من يعوضه، هذه نقطة غير مطروحة، لأننا نعمل في إطار هذا الموسم».