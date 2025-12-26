بونو يعادل حكيمي.. ويحطم رقم الزاكي مجددا

تقدّم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى المركز الثامن في لائحة مشاركات لاعبي «أسود الأطلس» على صعيد كأس الأمم الإفريقية، معادلًا رقم زميله أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، عبر الظهور أساسيًّا أمام مالي، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من أولى مجموعات النسخة الجارية في بلاده.

ووصل بونو إلى مشاركته الـ 13 في البطولة، متساويًا مع حكيمي ومواطنهما الراحل عبد المجيد الظلمي.

ويخوض حارس مرمى الهلال البطولة للمرة الرابعة، بعد ظهوره في النسخ الثلاث الماضية 2019 و2021 و2023.

ولعب 3 مباريات في أولى تلك البطولات، و4 ضمن تاليتها التي جرت عام 2022، ومثلها في آخر النسخ الثلاث، إلى جانب لقاءين خلال المنافسات الجارية.

وبات بونو أكثر حارس مرمى مغربي مشاركة في أمم إفريقيا، متجاوزًا النجم التاريخي المعتزل بادو الزاكي الذي خاض 12 مباراة لحساب البطولة.

وكان حارس «الأزرق» أنهى المباراة الافتتاحية من النسخة الجارية أمام جزر القمر دون استقبال أهداف، ليخرج بشباك نظيفة للمرة السابعة في البطولة، محطمًا رقمًا آخر للزاكي الذي حقق ذلك 6 مرات فقط.