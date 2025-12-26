مصدر في مينيرو: درسنا ملف لودي.. ولا تهمنا قضية الهلال

درست إدارة نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الملفات والخطوات القانونية قبل التعاقد مع البرازيلي رينان لودي، ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم سابقًا، وفقًا لما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر مسؤول داخل النادي.

وكان لودي أثار جدلًا حين أرسل خطابًا، عبر وكيله القانوني، إلى إدارة النادي الأزرق، يعلن فيه فسخ عقده من طرف واحد، على الرغم من استمراره حتى يونيو 2027.

فيما أوضح الهلال، 14 سبتمبر الماضي، أنَّه لن يتردَّد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية لحفظ حقوقه في قضية فسخ عقد البرازيلي لتصبح القضية في «فيفا» وتجرى مراجعة مستندات جميع الأطراف من أجل الحكم فيها.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنَّ الإدارة القانونية تأكدت من جميع المعلومات وما تضمنه ملف القضية قبل اتخاذ خطوة التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة بـ«الرياضية»: «النادي تأكد من جميع الخطوات الخاصة برينان لودي وبعد ذلك اتخذ قرار التعاقد معه».

وتابع: «النادي هادئ جدًّا، ولديه ارتياح كبير جدًّا لهذه الخطوة، ولا يوجد ما يزعجه في قضيته نهائيًّا، ما أستطيع قوله إنَّ النادي تعامل بهدوء في هذه الصفقة ولا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك».