الاتحاد المصري: المساندة المغربية تستحق الشكر

قدَّم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى الجماهير المغربية بعد مساندتها منتخب «الفراعنة» بكثافة أمام نظيره الجنوب إفريقي، الجمعة، في الجولة الثانية من ثاني مجموعات كأس أمم إفريقيا.

واحتشد مشجعون تجاوز تعدادهم 40 ألفًا في مدرجات ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، خلال المباراة التي انتهت بفوز مصر 1ـ0.

وشوهدت الأعلام المغربية والمصرية برفقة المشجعين الحاضرين بكثافة اضطرت بعضهم إلى تسلق أسطح الملعب لمتابعة اللقاء.

وفي بيانه ذكر الاتحاد المصري: «يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية».

وأضاف: «يُثمن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية».

وتابع: «وإذ يُعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية».

وبهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط وضمن التأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن مباراته مع أنجولا في ختام المجموعة.