اتفاق على الرواتب ينهي علاقة الشباب وألجواسيل

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ عقد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، يبلغ نحو 50 مليون ريال لمدة عامين دون وجود شرط جزائي في العقد المبرم بين الطرفين.

وفي حال رغبت الإدارة الشبابية بإقالة المدرب الإسباني، يتم ذلك وفق اتفاق بالتراضي بين الطرفين بدفع رواتب أشهر معينة مقابل تنازل الإسباني عن البقية.

ورفعت الإدارة الشبابية السابقة، برئاسة خليف الهويشان، طلب إقالة ألجواسيل من منصبه مع تكفل الأمير عبد الرحمن بن تركي، العضو الذهبي، بعقد المدرب الجديد، لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل وزارة الرياضة.

ومنذ التعاقد مع ألجواسيل، أشرف الإسباني على الشباب في 16 مباراة، فاز في 3 وتعادل 8 وخسر 5 مواجهات.