دونيس: واجهنا الهلال بدون الأربعة

أكد اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تركيزه حاليًا على استعادة لاعبيه المصابين، كاشفًا عن خطته للتعامل مع مهاجمه النرويجي جوشوا كينج، العائد من الإصابة.

وبعد الخسارة 2ـ3 من الهلال، الجمعة في الرياض، قال دونيس خلال مؤتمر صحافي: «في هذه الفترة أركز على استعادة اللاعبين، لدينا الكثير من الصعوبات.. اليوم أربعة من فريقنا خارج التشكيل.. هذا الأمر ليس سهلًا بالنسبة إلى الخليج، لأنه ليس لديه العمق الكافي لتعويضهم».

وأقرّ اليوناني بأفضلية الهلال على أرضية الملعب «حتى الدقيقة 65». وأوضح: «بعدها حاولنا السيطرة وزيادة الثقة، وسجّلنا وعدنا إلى أجواء اللقاء».

وشدد: «عندما نمتلك كامل عناصرنا، نكون فريقًا تنافسيًا، لكن إذا واجهتنا هذه المشكلات فإننا نعاني»، مشيرًا إلى احترامه الفرق الكبرى وحرصه في الوقت ذاته على اللعب بندية أمامها.

وردًا على سؤالٍ عن إدخاله كينج خلال الشوط الثاني، أجاب قائلًا: «لقد عاد من إصابة لمدة شهرين، عانى من إصابة في العضلة الخلفية، الجهاز الطبي أبلغني أنه لا يستطيع لعب أكثر من 25 دقيقة، وفي المباراة المقبلة لن يشارك أساسيًا».

وأبان: «عليه أن يأخذ الفترة المقبلة تدريجيًا، وبعد أسبوعين يمكنه لعب 60 أو 70 دقيقة، لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولو أشركته من البداية سأكون قد اتخذت قرارًا غبيًا».

وذكر اليوناني أن إحراز كينج الهدف الأول أمام الهلال منح الفريق الثقة، متمنيًا البناء على ذلك، فيما عبَّر عن سعادته بارتداء مراد هوساوي، لاعب الوسط، قميص المنتخب السعودي الأول أخيرًا. وقال عنه: «هو لاعب مهم، وأنا سعيد له، لأنه يلعب بثقة كبيرة مع المنتخب.. وأنا أحفزه ليستغل فرصته عندما يجدها، فعندما تتجاوزك الفرصة، يكون من الصعب استعادتها»، لافتًا إلى افتقاد التشكيل الأساسي للفريق، بسبب الإصابات ونقص الجاهزية، إلى الرباعي هوساوي، والجناح الإسباني باولو فيرنانديز، واليوناني ديميتروس كوربيليس، لاعب الوسط، وكينج.

وفي سياق حديثه عن هوساوي، ذكر مدرب الخليج أنه قدّم سابقًا أكثر من لاعب للمنتخب السعودي، مثل المهاجم عبد الله آل سالم وصالح أبو الشامات.