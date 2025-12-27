زايدو.. ثاني محترف في «روشن» يتسلم جائزة «رجل المباراة»

حصل القمري زايدو يوسف، لاعب وسط فريق الفتح الأول لكرة القدم، على ثاني جائزة «رجل المباراة» تقدّم إلى أحد محترفي دوري روشن السعودي خلال منافسات كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025».

وبعد نهاية مباراة منتخبي جزر القمر وزامبيا، مساء الجمعة، لحساب الجولة الثانية من أولى مجموعات البطولة، تسلم زايدو يوسف الجائزة من اللجنة المنظمة.

وانتهت المباراة بأول تعادل سلبي في البطولة التي تحتضنها المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وقبل لاعب جزر القمر، حصل الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، على أول نسخة من الجائزة تقدّم إلى محترف في «روشن».

واختير محرز رجلًا لمباراة منتخب بلاده مع السودان ضمن الجولة الأولى التي انتهت بثلاثية جزائرية نظيفة سجّل جناح الأهلي هدفين منها.

واستدعي 14 لاعبًا محترفًا في الكرة السعودية إلى منافسات المحفل الإفريقي.