درايبر يغيب عن أستراليا المفتوحة

يغيب البريطاني جاك درايبر عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث يواصل التعافي من إصابة في ذراعه.

ولم يشارك المصنّف العاشر عالميًّا في أي منافسات منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بسبب كدمة عظمية في ذراعه اليسرى.

وقال درايبر، صاحب الـ24 عامًا، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: «إنه بالفعل قرار صعب جدًّا، وبالطبع أستراليا من البطولات الأربع الكبرى، وهي واحدة من أكبر البطولات في رياضتنا».

وأضاف: «مع ذلك، أعاني من هذه الإصابة منذ فترة طويلة، وأنا في المراحل النهائية جدًّا من العلاج، والعودة إلى الملعب للعب مباريات من خمس مجموعات في الوقت الجاري لا تبدو خيارًا ذكيًّا لي أو لمسيرتي في التنس».

وقبل الإصابة، مرَّ درايبر بعامه الأفضل على الإطلاق في مسيرته، حيث فاز بباكورة ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة من خلال تتويجه في إنديان ويلز، ليشقّ طريقه نحو المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للمرة الأولى.